OM bevestigt: neergeschoten Zoetermeerder (18) omgekomen door politiekogel

DELFT - De 18-jarige jongen uit Zoetermeer die op 8 oktober in Delft in de Breestraat werd neergeschoten en later in Zoetermeer overleed, is omgekomen door een politiekogel. Dat zegt het Openbaar Ministerie.

Op 8 oktober schoot de politie op de 18-jarige jongen. De jongen was volgens het Openbaar Ministerie 'betrokken bij een poging tot schieten op een coffeeshop'. Dat was coffeeshop The Game.

Hij wist te ontkomen, maar even later werd hij met een schotwond bij LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer achtergelaten. De zoon van een politieagent overleed later op de dag.



Geweldsincidenten

Het was niet de eerste keer dat iemand een coffeeshop in Delft wilde beschieten. De geweldsincidenten in Delft begonnen in mei, toen coffeeshop The Future werd beschoten. Ruim een week later ontplofte er een handgranaat bij dezelfde winkel in de Peperstraat. Ook coffeeshop The Game aan de Breestraat was toen het doelwit.

Op 16 september werd eerst geprobeerd om de twee zaken te beschieten, maar dat mislukte omdat het wapen van de schutter weigerde. Later die ochtend werd er wel geschoten op coffeeshop The Game. Voor deze incidenten is een 26-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden.

