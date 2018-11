Deel dit artikel:













Familie en vrienden nemen met rouwstoet afscheid van vermoorde Mona Baartmans Foto: Omroep West Foto: Omroep West Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DELFT - Zo'n vijftig familieleden en vrienden namen vrijdag afscheid van de vermoorde Mona Baartmans (79) uit Delft. Er was een rouwstoet door de binnenstad van Delft. Daarna vond de uitvaart plaats. Het lichaam van Mona Baartmans werd 1 november gevonden in een bos bij Heinenoord, in de buurt van Rotterdam. Haar zoon Ton L. (60) heeft dinsdag bekend dat hij zijn moeder heeft gedood en begraven.