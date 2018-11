Den Haag wil directe treinverbinding met Düsseldorf

DEN HAAG - Den Haag en de Duitse stad Düsseldorf willen zo snel mogelijk een directe intercityverbinding tussen beide steden. Dat is vrijdag gezegd door de Haagse wethouder Robert van Asten en burgemeester Thomas Geisel van Düsseldorf. Van Asten is op werkbezoek in Duitsland.

Wie nu van Den Haag naar Düsseldorf wil, moet twee keer overstappen. Dat is de gemeente Den Haag een doorn in het oog. 'De Randstad en Noordrijn-Westfalen zijn economisch gezien sterk aan elkaar verbonden. Alle partijen zijn het er wel over eens dat die snellere verbinding er moet komen. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde', zegt Van Asten.

Daarmee doelt hij op het feit dat het steeds drukker wordt op het spoor. Een nieuwe intercityverbinding moet passen in de dienstregeling. Maar er zijn ook technische uitdagingen: de treinstellen die eventueel gaan rijden, moeten geschikt zijn voor verschillende veiligheidssystemen in Nederland en Duitsland. Ook moeten ze kunnen rijden op de verschillende stroomsterktes in beide landen.



Aanhaken bij Eindhoven

Eindhoven is al langere tijd in gesprek met het Rijk, de NS en de Duitse autoriteiten over een directe intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf. 'We zien dat kennisinstellingen en bedrijven in Eindhoven en Düsseldorf steeds meer samenwerken en kennis delen. Daar ligt voor Den Haag een prachtige kans om bij aan te sluiten', zegt wethouder Van Asten. 'Door Den Haag aan te laten haken, kunnen we van west naar oost een kennis-as realiseren.'