Stel je vraag aan burgemeester Krikke op Radio West

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. Het programma wordt gepresenteerd door Tjeerd Spoor.

We blikken met Krikke onder andere vooruit op de intocht van Sinterklaas en de Global Entrepreneurship Summit, het grote Amerikaanse ondernemerscongres dat volgend jaar in Den Haag wordt gehouden. Ook bespreken we het kiezen van een eigen burgemeester.

Heb je ook een vraag aan de burgemeester? Dan kun je die live stellen in de uitzending tussen 17.00 en 18.00 uur. Je kunt bellen naar 070-3905454 of mailen naar haagschebluf@omroepwest.nl.

