Noordwijk benadert wedstrijd tegen ASWH als een 'normale wedstrijd'

REGIO - De eerste prijs in de Derde Divisie bij de zaterdagamateurs wordt zaterdag verdeeld. Als koploper Noordwijk de uitwedstrijd tegen ASWH minimaal gelijkspeelt, dan pakken zij de eerste periode waarmee deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de Tweede Divisie wordt afgedwongen. Desondanks benadert Noordwijk het duel in Hendrik-Ido-Ambacht als een gewone competitiewedstrijd.

'Er is inderdaad een prijs te pakken, daar zijn we ons ook bewust van, maar ik denk niet dat de wedstrijd tegen ASWH voor onze beleving en hoe we er naartoe werken een heel andere wedstrijd is', zegt Noordwijk-middenvelder Thomas Reynaers. De trainer van Noordwijk, Kees Zethof, deelt de mening van Reynaers. 'Het is zeker een normale wedstrijd. Kijk, als je als Noordwijk zo'n prijs kan pakken is dat mooi. Maar we moeten alleen maar kijken hoe we nu met Noordwijk bezig zijn. We zijn de ongeslagen koploper en die lijn moeten we de rest van het seizoen doortrekken.'

Er bestaat een kleine kans dat de periodetitel naar Quick Boys gaat. Als Noordwijk verliest tegen ASWH en Quick Boys wint de uitwedstrijd van Harkemase Boys, dan is de ploeg uit Katwijk de beste in de eerste twaalf wedstrijden. 'Het leeft wel bij ons, maar niet zo opvallend', zegt Quick Boys-trainer Erik Assink. 'Dit is een tussentijdse prijs die leuk is om te hebben. Maar wij willen aan het einde van het seizoen op een zo hoog mogelijke plek staan. Ik zou er niet slecht van slapen als we deze periodetitel niet pakken'.



Kaars en Steltenpool samen in de spits

De trainer van Quick Boys is over het algemeen tevreden over de eerste elf wedstrijden van het seizoen waarin Quick Boys geen wedstrijd verloor. Toch zijn er nog zaken die voor verbetering vatbaar zijn. 'Met name het creëren van kansen en het benutten daarvan moet echt beter.' Dennis Kaars, die kan rekenen op een basisplaats, scoorde totnutoe drie goals. Zijn collega Steltenpool die vaak buiten de basiself valt, staat nog op nul doelpunten. De twee startten dit seizoen nog geen enkele wedstrijd samen in de basis. 'Dat is wel een mogelijkheid die we in onze trainerskamer bespreken', zegt Assink hierover. 'Wellicht dat dat er nog wel een keer van komt en misschien zou het in bepaalde wedstrijden wel de ideale oplossing zijn.'