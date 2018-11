Groenendijk openhartig over 'herfstdip' ADO: 'Slechtste maand sinds ik er ben'

DEN HAAG - Terwijl de Eredivisie een weekend stilligt wegens interlandvoetbal blikt Omroep West met ADO-trainer Fons Groenendijk terug op de afgelopen weken. 'Het is de slechtste maand sinds ik hier ben', klinkt trainer Groenendijk openhartig. 'Dat betekent dat je ook zelf minder goed in je vel zit, want ik heb een bloedhekel aan verliezen.'

Met twaalf punten uit evenzoveel wedstrijden bivakkeert ADO Den Haag momenteel in de ruime middenmoot van de Eredivisie. Het verschil met het linker rijtje is slechts twee punten, maar dat aantal is ook het verschil met plekken 16 en 17, de plekken onder de streep. In de laatste vier competitiewedstrijden werd één punt gepakt. In het bekertoernooi werd ADO door Feyenoord uitgeschakeld.

'Ik ben hier inmiddels twee jaar, dat ging allemaal prima. Natuurlijk was er weleens een tegenslag of verloren wij een wedstrijd, dat hoort erbij bij ADO. Maar ik vind dit wel de slechtste maand. Zeker de manier waarop wij verliezen, dat wil je niet', erkent Groenendijk.







Ik wil dat dat besef ook iedere dag binnendringt bij de spelersgroep Fons Groenendijk

'We maken fouten bij standaardsituaties, terugspeelballen, gewoon doelpunten die te voorkomen zijn. Dat doet pijn en daar moet je mee dealen. Ik wil dat iedereen beseft wat voor impact dat heeft op de spelers, op de trainers maar ook op de fans. Dat gevoel moet je denk ik wel uitspreken.'

Dat het momenteel niet lekker loopt met ADO knaagt bij Groenendijk. 'Ik weet wat in er zelf in stop, maar ook mijn collega's, die er dag en nacht mee bezig zijn. Ik wil dat dat besef ook iedere dag binnendringt bij de spelersgroep. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik wil het nog meer benadrukken. Omdat ik vind dat het hoort bij ADO. Je moet nooit opgeven. Als je het een keer moeilijk hebt dan moet je er staan met z'n allen. En er nog meer instoppen om het tij te keren. Ik wil wel dat ze dat in het interlandweekend meenemen.'



Opgefrist

Groenendijk vervolgt: 'Er zit ook een aantal spelers al langer hier in een teleurstelling onder mij. Dat moet ook niet te lang duren. Uiteindelijk moet een spelersgroep van ADO ook een keer opgefrist worden. Zo is het ook. Of de trainer moet weg. Eén van de twee. Het moet niet te lang duren dat spelers iedere keer met dezelfde situatie worden geconfronteerd. Ik begrijp hoe het werkt, ik zit al een tijdje in het voetbal. We zullen zien waar het op uitdraait', aldus Groenendijk wiens contract aan het einde van het jaar afloopt.

'Wij hebben nog niet met Fons Groenendijk gesproken', zegt technisch manager Jeffrey van As, die doorgaans dergelijke gesprekken in de winterstop laat plaatsvinden. 'Wij zijn heel tevreden over Fons Groenendijk', benadrukt Van As.