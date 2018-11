Wereldwijde primeur Rotterdamsebaan: een TunnelTesla

DEN HAAG - Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt gebruikgemaakt van een elektrisch aangedreven segmentenwagen, een zogeheten TunnelTesla. Daarmee worden onderdelen van de tunnelbuizen vervoerd. Volgens de gemeente Den Haag is de Rotterdamsebaan het eerste boortunnelproject ter wereld waar deze wagen wordt gebruikt.

Oorspronkelijk moest de segmentenwagen al bij de start van het boren van de Victory Boogie Woogietunnel in januari 2018 operationeel zijn. Bij het testen bleek echter dat er meer tijd nodig was voordat de wagen daadwerkelijk in actie kon komen. Toen in september werd gestart met het boren van de tweede tunnelbuis, kon de TunnelTesla wel worden ingezet.

Vooral de ontwikkeling van de batterij heeft veel tijd gekost. Er wordt dan ook veel gevraagd van de accu. 'Er moet 120 ton aan gewicht worden vervoerd', zegt Martin Potter van bouwcombinatie Rotterdamsebaan. 'De wagen moet eerst naar beneden in de tunnel en daarna omhoog. Daarnaast moet hij een afstand afleggen.'



Hoog boortempo

In de tweede tunnelbuis ligt het boortempo hoog. Per etmaal wordt er gemiddeld 25 meter afgelegd. De elektrische segmentenwagen speelt hier ook een rol in. ‘Er wordt in één keer een complete ring van een tunnel vervoerd’, weet Potter. 'Dan wordt de tunnel meteen twee meter langer.'

Ook voor de gezondheid van de mensen die in de tunnel werken is de uitvinding een verbetering. Door het gebruik van de TunnelTesla zijn er geen uitlaatgassen in de tunnelbuis die geboord wordt. Hierdoor is er minder ventilatie nodig. Dit helpt ook mee aan één van de doelen van de Rotterdamseweg: zo duurzaam mogelijk te werk gaan.

