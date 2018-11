Deel dit artikel:













Moordrechter Memphis wint met Oranje van Frankrijk Memphis Depay juicht na zijn doelpunt tegen Frankrijk | Foto: ANP

MOORDRECHT - Het Nederlands elftal heeft met 2-0 van Frankrijk gewonnen. In de Rotterdamse Kuip scoorde de uit Moordrecht afkomstige Memphis Depay het tweede Oranje-doelpunt. De 24-jarige aanvaller mocht in de blessuretijd van de tweede helft aanleggen vanaf de strafschopstip. Het was zijn dertiende doelpunt voor Oranje. De speler van Olympique Lyon speelde tot nu toe 43 interlands.

De 1-0 kwam vlak voor rust op naam van Georginio Wijnaldum. Hagenaar Nathan Aké viel in de negentigste minuut in voor Ryan Babel. De overwinning van Oranje was dik verdiend. Oranje is door de stunt zeker van de status van groepshoofd bij de loting voor het kwalificatietoernooi van het EK van 2020. Als Nederland maandag gelijkspeelt of wint tegen het reeds gedegradeerde Duitsland, dan strijdt het volgend jaar zomer met drie andere ploegen om de eindzege in de Nations League. LEES OOK: Minidocu: Yuning Zhang wil via ADO Den Haag een sterspeler in Europa worden