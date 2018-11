Miljoenen voor Den Haag Zuidwest

DEN HAAG - Het Rijk en de gemeente Den Haag gaan samen optrekken om de problemen in Den Haag Zuidwest aan te pakken. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat het de komende vier jaar 7,5 miljoen euro steekt in het gebied om de sociale en economische problemen in de wijk aan te pakken. De gemeente verdubbelt het bedrag.

De samenwerking volgt uit de Regio Deal-aanpak van het Rijk. De gemeente diende in september een voorstel bij het Rijk in om samen de sociaal-economische problemen en de veiligheid in Den Haag Zuidwest aan te pakken. Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is blij met het besluit van het kabinet om de samenwerking aan te gaan.

De Mos: 'Met dit bedrag kunnen we een grote inhaalslag maken als het gaat om de ontwikkeling van de wijken Bouwlust, Vredelust, Morgenstond en Moerwijk. We staan voor een grote opgave en gaan werken aan een betere leefomgeving, goede voorzieningen en voldoende werk.'



VVD tevreden

Ook de VVD in de gemeenteraad is tevreden met de deal. 'De gemeente Den Haag kan met de 7,5 miljoen euro werken aan de uitdaging in Zuidwest', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. 'Met deze Regio Deal werken we met Den Haag aan de aanpak van armoede, schulden en werkloosheid.'

Wethouder De Mos wil snel om tafel met bewoners, ondernemers, instellingen en buurgemeenten om een voorstel uit te werken. 'In het voorjaar maken we dan meteen een vliegende start.'