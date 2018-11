De periodetitel: 'Noordwijk en Quick Boys verliezen allebei'

REGIO - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Het is wederom de beurt aan de Westlandse voetballer Johan Voskamp. 'Nederland verliest niet van Frankrijk.'

Hoi Johan, als profvoetballer in ruste. Kijk je nog wel eens een wedstrijdje op de televisie?

'Ik kijk zeker nog naar voetbal op televisie. Ajax en PSV in de Champions League. Dat is hartstikke leuk voetbal. De eredivisie wat minder. Wel de topwedstrijden zoals Ajax – Feyenoord. Maar voor een wedstrijd als ADO Den Haag tegen PEC Zwolle blijf ik niet thuis. Dat vind ik zonde van mijn tijd.'

Ga je nog wel eens naar jouw oude clubje Westlandia op zondag. Even een wedstrijdje kijken?

'Ik moet eerlijk zeggen dat ik er dit seizoen nog niet ben geweest. Het gaat nog niet heel goed met ze, dat is jammer. Komende zondag spelen ze tegen JVC Cuijck. Die winnen ze. Uiteindelijk zullen ze met de kwaliteit die ze hebben dit seizoen wel stijgen op de ranglijst.'

'Vorig seizoen ging het bij Westlandia de eerste seizoenshelft ook niet goed. De tweede seizoenshelft bleven ze winnen. Dat was na die contractverlenging van Edwin Grünholz. Misschien moeten ze dat doen. Het contract van de trainer verlengen. Dan zal het daarna wel weer beter gaan. haha.'

In de derde divisie gaan Quick Boys en Noordwijk beslissen wie de eerste periodetitel pakt. Gaat Noordwijk dat doen op bezoek bij ASWH?

'Ze gaan daar niet winnen. Ze zijn te onervaren om die prijs over de streep te trekken. ASWH is een sterke ploeg, Noordwijk verliest daar. De derde divisie is wat anders dan de hoofdklasse vorig jaar. De tegenstanders zijn geen kleintjes. Nee, ik verwacht niet dat ze winnen van ASWH.'

Pakt Quick Boys op bezoek bij Harkemase Boys dan de periodetitel?

'Nee, dat niet. Ook Quick Boys verliest. Harkemase Boys staat volgens mij vijfde in de competitie. Dat is een grote club daar in het noorden. Geen kleine jongen waar je even van wint. Quick Boys maakt - van wat ik heb gezien dit seizoen - nog geen geweldige indruk op mij.'

'De periodetitel komt uiteindelijk bij Noordwijk terecht. Maar ik kan er natuurlijk zomaar naast zitten met de dingen die ik voorspel. Als ik het amateurvoetbal op de voet zou volgen, waren mijn voorspellingen denk ik wel beter. Het is moeilijk om het zo te doen, haha.'

Begrijpelijk. En het is tenslotte maar een spelletje, deze toto. Voor VVSB en Scheveningen is het komend weekend wellicht meer dan een spelletje. Een echte degradatiekraker. Wie wint deze zespuntenwedstrijd?

'De eerste wedstrijd van Erik Meijers als coach van VVSB! Ik denk dat VVSB thuis wel wint. Scheveningen draait een lastig seizoen en zal het moeilijk hebben met het voorkomen van degradatie. Bij VVSB zie ik oude tijden herleven.'

'Een verrassingseffect gaan de mensen het noemen als VVSB wint. Die krantenkoppen zullen al klaar staan. Een nieuwe trainer kan dingen veranderen in de opstelling, het spel, de tactiek. Daarnaast is niemand zeker van zijn plaats. Dus iedereen moet vechten voor een plek bij de eerste elf. Wellicht zorgt dat voor de winst.'

Dan de laatste wedstrijd. Vrijdag in de Kuip: Nederland – Frankrijk. Wat gaat Oranje doen?

'Een paar weken geleden zei ik dat Nederland van Duitsland zou winnen. Nu zorgen ze weer voor een stuntje. Ik zie het wel zitten in het nieuwe Nederlands elftal. De talenten melden zich aan, ze spelen fris voetbal.'

'Winnen van Frankrijk wordt lastig. Maar ze gaan niet verliezen. Gaaf ook dat deze wedstrijd in de Kuip is. Zelf ga ik niet kijken. Ik ga met mijn vader en broer naar Bohemian Rhapsody. Dat hebben we een tijdje geleden gepland. Ik kijk de samenvatting wel. Die oefenpotjes of wedstrijden om de Nations League, daar blijf ik niet voor thuis.'

