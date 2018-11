Minidocu: Yuning Zhang wil via ADO Den Haag een sterspeler in Europa worden

DEN HAAG - Hij kwam op z’n zeventiende van de Chinese Super League naar Vitesse. Na mislukte avonturen bij Werder Bremen in Duitsland en het Engelse West Bromwich Albion belandde hij bij ADO Den Haag: Yuning Zhang. De 21-jarige aanvaller is de enige Chinese voetballer die een profcontract heeft bij een Europese club en hij geldt als een groot talent. Bij ADO werkt hij op dit moment aan dat ene doel: een grote speler worden in Europa.

In TV West Sport is vrijdag een portret van Zhang te zien. Documentairemaker Erik Kooijman sprak met de speler zelf, maar ook met ADO-directeur Mattijs Manders en trainer Fons Groenendijk. In het portret gaat het onder andere over de blessure die Zhang deze zomer tijdens een wedstrijd met China onder 23 jaar opliep. Daardoor heeft hij zijn debuut voor ADO Den Haag in de eredivisie nog niet kunnen maken.

'Dat was goed klote', vertelt hij. 'Je moet er doorheen. Je moet hard werken. Die negativiteit moet je omzetten naar een andere instelling, een positieve instelling. Positief zijn en nog harder werken om terug te keren op het veld.' Het herstel van Zhang zit momenteel in de laatste fase. Zo speelde hij vorige week een helft mee met Jong ADO en kwam hij afgelopen maandag in actie tijdens een besloten oefenduel.



‘Goede jongen, een persoonlijkheid’

Ondanks de blessure heeft Fons Groenendijk al wel het nodige van Zhang kunnen zien. ‘Het is een goede jongen. Ik vind het ook een persoonlijkheid. Hij weet wat hij wil. Die jongen zit goed in zijn vel en de komende jaren moet hij zijn carrière een boost zien te geven. Want uiteindelijk moet er een cv uitrollen waar niet alleen mooie clubs opstaan, maar ook een x-aantal goals. Het wordt zaak dat hij nu hier van waarde gaat zijn.’

Zhang: ‘Toen ik bij ADO kwam, was mijn doel: spelen!’ Een andere zaak die hoog bij hem op het lijstje staat: ‘Het team door de huidige, wat mindere situatie heen helpen. Elkaar helpen er honderd procent voor te gaan om een beter team te worden. Dat is mijn persoonlijke doel.’

Bekijk hieronder het portret. Verder in TV West Sport een vooruitblik op het amateurvoetbalweekend en Joop Buyt, hij was op de Haagse markt.

