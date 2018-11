Brand in schoolgebouw Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij het Park College aan de Ds. Meijerlaan in Alphen aan den Rijn is vrijdagavond rond 19.15 een brand uitgebroken. Het pand staat op het terrein van jeugdzorgorganisatie Horizon. Bij de brand is veel rook vrijgekomen.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het om een uitslaande brand gaat. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand aanwezig. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

De brand is waarschijnlijk in de keuken ontstaan. Rond 20.30 is de brandweer alle plafondplaten aan het losmaken om te kijken of de brand niet is overgeslagen. 'Een arbeidsintensieve klus', noemt de woordvoerder van de brandweer het controleren van het plafond.

