Burgemeester Krikke over intocht Sint: 'Hoop dat iedereen komt ondanks discussie'

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke hoopt dat iedereen gewoon naar de intocht van Sinterklaas op Scheveningen komt, ondanks de verhitte Zwarte Pieten-discussie. Dat zei ze vrijdag in haar eigen rubriek ‘Mevrouw de burgemeester’ in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

Vooral de ‘vrolijke kindersnoetjes’ van de kinderen die vol spanning op de Sint wachten, is iets waar de burgemeester naar uitkijkt. Ze is niet gespannen over de afgekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. ‘Ik zou mensen echt aanraden om gewoon te gaan. Om je kinderen en kleinkinderen te gunnen om daar op de kade te staan, terwijl Sinterklaas de haven in komt en dat magische moment met zijn allen te beleven. Je hoeft je geen zorgen te maken.’ Ze heeft zelf het voorrecht om Sinterklaas als eerste de hand te schudden.

Krikke heeft een grasveld bij de Stadhouderslaan aangewezen voor de demonstratie. Kick Out Zwarte Piet vindt deze plek echter onacceptabel, omdat die niet genoeg zichtbaar zou zijn. Krikke legde in Studio Haagsche Bluf uit waarom ze voor de plek bij het Gemeentemuseum heeft gekozen. ‘We hebben zorgvuldig de route afgelopen op zoek naar een plek die recht doet aan de demonstranten, maar waarbij ook de magie van het kinderfeest blijft bestaan. De rijtoer van Sinterklaas komt langs deze locatie, maar er zullen weinig kinderen komen.’



‘Onze verantwoordelijkheid’

Pauline Krikke hoopt dat ondanks de discussie, de magie van het kinderfeest blijft bestaan. ‘Ik hoop dat we ons als volwassen mensen realiseren dat er heel veel kinderen zijn die reikhalzend uitkijken naar morgen. Die heel graag Sinterklaas en Zwarte Piet willen zien. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is dat die magie in stand wordt gehouden.’





