Man berooft vrouw van handtas in centrum Den Haag

DEN HAAG - In het centrum van Den Haag is vrijdag op zaterdagnacht een 38-jarige vrouw beroofd van haar tas. De beroving vond plaats op het Spui rond 01.00 uur.

De vrouw werd van achteren geduwd terwijl zij over het Spui liep. De verdachte rende vervolgens met haar tas richting de Verversstraat.

De verdachte man was volledig in het zwart gekleed en had een capuchon op. De zoektocht van de politie na de beroving liep op niets uit. De politie is nog op zoek naar ooggetuigen.

