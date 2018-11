Deel dit artikel:













Schaatsers Nuis en Roest wel op wereldbekerpodium, maar niet op de hoogste trede Patrick Roest | Foto: Orange Pictures

REGIO - Kjeld Nuis en Patrick Roest moesten zaterdag tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd schaatsen de Rus Denis Joeskov voor zich dulden. De uit Zoeterwoude afkomstige Nuis werd tweede op de 1500 meter in een tijd van 1.44,81. Lekkerkerker Roest pakte de derde plek in 1.45,12. Joeskov reed in het Japanse Obihiro een baanrecord met de tijd 1.44,55.

Joeskov won vorig seizoen vier wereldbekerraces op de 1500 meter. Aan de Olympische Spelen mocht hij vanwege de Russische dopingaffaire niet meedoen. Nuis pakte toen in Pyeongchang goud, Roest zilver. Bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf twee weken geleden was Roest de beste. Hij liet Nuis en Sven Kramer op zowel de 1500, 5000 al 10.000 meter achter zich. Nuis pakte toen wel de eerste plek op de 1000 meter.