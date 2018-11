VIDEO: Sinterklaas zet voet aan wal in Scheveningse haven

Burgemeester Krikke ontvangt Sinterklaas in Scheveningen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land! Rond 11.30 uur legde Pakjesboot 070 aan in de Scheveningse haven. Daar stonden duizenden kinderen en de Haagse burgemeester Pauline Krikke de goedheiligman op te wachten.

'Sinterklaas, welkom, welkom in Den Haag', zei Krikke tegen Sinterklaas. 'Ik heb er zo naar uitgekeken, het moment dat ik hier weer voet aan vaste wal zou zetten. Van dat moment wilde ik zo lang mogelijk genieten. Hier in Scheveningen is het altijd wel heel warm met al die kindjes', aldus Sinterklaas.

Om 12.30 uur begint Sinterklaas met zijn rijtoer dwars door Den Haag. Ook dat kun je live volgen via onze website en app.