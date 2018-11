Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto belandt in het water na aanrijding Aanrijding in Zevenhuizen | Foto: Regio 15

ZEVENHUIZEN - In Zevenhuizen is aan de Knibbelweg een auto in het water geraakt na een aanrijding. In de auto zaten drie personen. Een persoon werd door omstanders uit het water geholpen. Twee anderen werden door reddingduikers aan wal geholpen.

Een van de personen is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de aanrijding kon gebeuren is nog onduidelijk. LEES OOK: Vijf paarden gered uit ijskoude sloot