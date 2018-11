Museon presenteert klimaatvriendelijk 'groen dak'

DEN HAAG - Op zaterdag wordt in het bijzijn van de Haagse wethouder Robert van Asten en de directeur van het Museon het nieuwe klimaatvriendelijke dak van het museum gepresenteerd. Van het 4000 vierkante meter grote dak is nu 1700 vierkante meter bedekt met groene beplanting.

Het wetenschapsmuseum zet hiermee de volgende stap in het doel om een klimaatneutraal gebouw te hebben. Al eerder werden er 404 zonnepanelen op het dak van het Haagse museum geplaatst, het grootste zonnepaneel in de stad. Nu is ook een groot oppervlakte bedekt met sedum, een vetplant die vocht opneemt in zijn bladeren en de leefomgeving bevordert voor vogels, vlinders en insecten.

Het Museon levert met de aanpassing van het dak een bijdrage aan het CO2 neutraal maken van Den Haag voor 2040. Het museum is zelfs beloond met een 'Green Key Goud' certificaat. Het internationale keurmerk controleert organisaties die zich serieus bezighouden met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

