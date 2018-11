Deel dit artikel:













LIVEBLOG AMATEURVOETBAL: wie wint de degradatiekraker tussen VVSB en Scheveningen?

REGIO - Twee punten voorsprong en een veel beter doelsaldo. Dat is de uitgangspositie van Noordwijk in de strijd om de eerste periodetitel. De enige overgebleven concurrent is het Katwijkse Quick Boys. Gaan de mannen van Nieuw Zuid stunten doordat Noordwijk verliest van ASWH en ze zelf winnen van Harkemase Boys, of komt de eerste prijs van dit seizoen op de Duinwetering terecht?

Mis niets van de strijd om de periodetitel bij Radio West 89.3FM. Daarnaast zijn we ook bij de degradatiekraker in de tweede divisie. In Noordwijkerhout neemt rodelantaarndrager VVSB het op tegen nummer zeventien Scheveningen. Boven in die competitie wordt er een heuse topper afgewerkt. Rijnsburgse Boys gaat op bezoek bij Spakenburg.