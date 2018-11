Deel dit artikel:













Demonstratie tegen Zwarte Piet afgeblazen: 'Politie kan onze veiligheid niet garanderen' De Mobiele Eenheid staat opgesteld om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar te houden (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Het was zaterdagmiddag even onrustig in het centrum van Den Haag tijdens de intocht van Sinterklaas. De politie trad op tegen een groep die probeert de orde tijdens de intocht te verstoren.

Een groep voorstanders van Zwarte Piet zou geprobeerd hebben bij de groep demonstranten tegen Zwarte Piet te komen. De mobiele eenheid heeft de groep voorstanders moeten wegdrijven van de Koekamp en stelde zich daarna op om de tegenstanders van Zwarte Piet af te schermen. Hierdoor is een confrontatie voorkomen.

Demonstratie beëindigd Volgens onze verslaggever ter plaatse is de demonstratie iets na 16.00 uur beëindigd. De demonstranten mochten niet naar het Lange Voorhout lopen. De politie zou de veiligheid niet kunnen garanderen. De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet zijn door de politie naar het station begeleid.