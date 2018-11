Eric Meijers debuteert bij VVSB met overwinning op Scheveningen

REGIO - VVSB heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Onder de nieuwe coach Erik Meijers werd mede-degradatiekandidaat Scheveningen met 2-0 verslagen.

Met twee schitterende doelpunten haalde VVSB de drie punten binnen. Een snoeihard schot van Kevin Brands vloog via de lat het doel in. De 2-0 van Tommy Bekooij was misschien nog wel mooier. De aanvaller soleerde door de verdediging van de Schollekoppen en ronde doeltreffend af.

VVSB staat laatste met vijf punten uit twaalf wedstrijden. Scheveningen staat een plekje hoger en heeft negen punten uit evenveel duels. Nummer zestien FC Lienden heeft een puntje meer.





