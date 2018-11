Quick Boys-trainer Erik Assink: 'Gefeliciteerd Noordwijk met de periodetitel'

DEN HAAG - Quick Boys-trainer Erik Assink feliciteert Noordwijk met de periodetitel. 'Het is een kleine teleurstelling dat wij die prijs niet binnenhalen', zegt hij eerlijk. 'Maar we moeten het niet groter maken dan het is. Het gaat om de lange adem. We willen winnen aan het einde van de rit.'

Over de wedstrijd tegen Harkemase Boys was hij tevreden. 'Een prima overwinning', zegt Assink tevreden. 'De uitslag was naar verhouding, het speelplan werd goed uitgevoerd, we kwamen de afspraken na en het veldspel was prima.'

'We hadden verwacht dat Harkema een lastige kluif was. Maar het is makkelijker uitgevallen dan we hadden verwacht.'

