Burgemeester Krikke over onrust bij intocht: 'Onbegrijpelijk op de dag van zo'n mooi kinderfeest'

DEN HAAG - Burgemeester Krikke vindt het niet normaal dat het nodig was dat de politie zaterdag moest ingrijpen om wanordelijkheden tijdens de intocht van Sinterklaas te voorkomen. Dat schrijft ze in een verklaring. 'Ik kan en zal niet wennen aan beelden van dreigende situaties op zo’n feestelijke dag', aldus de Haagse burgemeester.

Het was zaterdagmiddag even onrustig in het centrum van Den Haag. De politie moest optreden tegen een groep die de orde tijdens de intocht probeerde te verstoren. Op het Malieveld werd gedemonstreerd door een groep tegenstanders van Zwarte Piet. Een andere groep probeerde die demonstratie te verstoren.

Iedereen mag in Den Haag demonstreren, aldus Krikke. 'Sinds ik burgemeester ben, heb ik er nog niet één verboden. Maar er is vandaag opgetreden tegen een groep onruststokers in de binnenstad die een demonstratie op het Malieveld wilden verstoren. Onbegrijpelijk dat je dit doet op de dag van zo’n mooi kinderfeest.'



Niet aangemelde demonstratie

De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet was niet vooraf aangemeld, schrijft Krikke. 'Voorafgaand aan de intocht had Kick Out Zwarte Piet van mij een zichtbare demonstratieplek langs de route van Sinterklaas toegewezen gekregen. Daar mocht de hele dag worden gedemonstreerd.'

Op die plek zijn de demonstranten echter niet komen opdagen. De demonstranten vonden de locatie niet acceptabel. 'Aan het eind van de middag meldde een groep demonstranten van die organisatie zich alsnog - in strijd met het besluit dat zij naar het Stadhoudersplantsoen moesten - op het Malieveld. In overleg met de politie hebben we deze demonstratie toch zoveel als mogelijk gefaciliteerd.'



'Niet normaal dat het nodig was'

De politie moest uiteindelijk toch ingrijpen, omdat een groep probeerde de demonstratie te verstoren. Daardoor werd de demonstratie eerder beëindigd. 'Maar het is natuurlijk niet normaal dat het überhaupt nodig was. Ik kan en zal niet wennen aan beelden van dreigende situaties op zo’n feestelijke dag.'

Burgemeester Krikke, die Sinterklaas welkom mocht heten bij de Pakjesboot, kijkt toch terug op een in haar woorden 'prachtige intocht'. 'Het goede nieuws is dat de intocht van Sinterklaas ongestoord door heeft kunnen gaan. Laten we er met z’n allen, speciaal voor onze kinderen, van pakjesavond een mooi sinterklaasfeest maken.'

LEES OOK: Duizenden kinderen verwelkomen Sinterklaas in Scheveningse haven