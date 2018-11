Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rijnsburgse Boys-coach Wilfred van Leeuwen: 'We waren de weg kwijt' Wilfred van Leeuwen | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - 'We waren de weg kwijt', zei Rijnsburse Boys-coach Wilfred van Leeuwen over het eerste half uur van zijn ploeg in de wedstrijd tegen Spakenburg. 'Het was vrouwen en kinderen eerst. Dat kwam door ons eigen spel. Niet door dat van Spakenburg.'

Na een half uur werd Masies Artien al naar de kant gehaald ten faveure van Wesley Goeman. 'Masies zat er slecht in', zei Van Leeuwen daarover. 'Hij had al een gele kaart op zak. Daarom werd hij eruit gehaald. Hij accepteerde het gelaten.' Uiteindelijk speelde Rijnsburgse Boys de tweede helft een stuk beter. 'We hebben het toen goed gedaan', vertelde trainer Van Leeuwen. 'We hadden dusdanig veel kansen dat we de 2-1 konden maken.' LEES OOK: De Wolfs Spakenburg zet tanden in Rijnsburgse Boys, maar bijt niet door