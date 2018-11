Deel dit artikel:













Zilveren medailles voor Nederlandse judoka's bij The Hague Grand Prix Frank de Wit | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Bij het internationale judotoernooi The Hague Grand Prix heeft Frank de Wit een zilveren medaille behaald. De Nederlandse judoka moest zaterdag in de finale in de klasse tot 81 kilogram de zege laten aan de Bulgaar Ivaylo Ivanov.

In dezelfde klasse eindigde Jim Heijman als vijfde. Hij verloor in het Haagse Zuiderpark de strijd om het brons van de Italiaan Antonio Esposito. Bij de vrouwen behaalde Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram de zilveren plak. De Brabantse liep in de gewonnen halve finale tegen de Zweedse Anna Bernholm een lichte blessure aan haar arm op. Ze sloeg daarom de finale tegen de Britse Sally Conway over waardoor ze met zilver genoegen moest nemen.