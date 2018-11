Deel dit artikel:













Brommobiel en auto volledig uitgebrand in Gouda

GOUDA - Een brommobiel en auto zijn zaterdag- op zondagnacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats aan de Groenlust in Gouda. Van de brommobiel is niks meer over en ook de auto is total loss.

De brand ontstond rond 2.30 uur. De brommobiel bleek vlam te hebben gevat en toen de hulpdiensten aankwamen was deze al zo goed als tot de grond afgebrand. Ook de auto en de lantaarnpaal naast de brommobiel waren niet veilig voor het vuur: de auto is total loss en de lantaarnpaal grotendeels gesmolten. Samen met de brandweer rukte ook de politie uit voor de brand. Zij doen onderzoek naar de nu nog onbekende oorzaak van de brand. LEES OOK: Auto uitgebrand op Kannenburg Gouda