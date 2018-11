Deel dit artikel:













Brandweer bevrijdt twee mensen uit over de kop geslagen auto Ongeval op de Wippolderlaan in Wateringen | Foto: Regio 15

WATERINGEN - De politie en brandweer hebben zondagochtend op de Wippolderlaan in Wateringen twee personen uit een over de kop geslagen auto bevrijd. Hoe het ongeluk is ontstaan is nog onduidelijk. Bij het ongeval waren geen andere auto’s betrokken.

Volgens getuigen zou het gaan om een vrouw en baby. Vermoedelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur. De brandweer heeft de deur uit de auto geknipt om zo de slachtoffers te bevrijden. Beide personen zijn vervoerd naar het ziekenhuis, laat een woordvoerder van de brandweer weten.





