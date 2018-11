Haagse daklozen kunnen weer terecht in de winteropvang

DEN HAAG - De temperaturen zijn de afgelopen dagen flink gedaald en dus is zaterdag de winterregeling voor daklozen weer ingegaan. Dat meldt de gemeente Den Haag. Haagse daklozen kunnen hierdoor bij extreme kou gratis terecht in de nachtopvang en de winteropvang aan de Zilverstraat 40.

De winterregeling gaat in als het te gevaarlijk is om buiten te slapen. Dit is bijvoorbeeld bij langdurige kou, waarbij de de (gevoels)temperatuur 's nachts heel laag kan zijn. Ook in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht is de winteropvang voor daklozen geopend.

De daklozen kunnen gratis gebruik maken van de winteropvang. Voor vrouwen zijn er extra slaapplaatsen bij de Kessler Stichting in Den Haag.

LEES OOK: Wethouder Klein: in juni ligt er een plan voor daklozenopvang