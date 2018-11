HBS moet naar beneden kijken na verlies tegen OFC

DEN HAAG - HBS heeft met 1-4 verloren van OFC uit Oostzaan. De ploeg uit Noord-Holland scoorde twee schitterende doelpunten. Door het verlies van HBS en winst van de concurrentie staat de Haagse ploeg zeventiende.

De eerste helft voetbalde HBS aardig mee, maar wist OFC de kansen om te zetten in doelpunten. Vooral oud-Quick Boys-speler Reda Kharchouch toonde zich bedreven met twee doelpunten. Zijn tweede doelpunt was van grote klasse. Met een 0-3 voorsprong gingen de Zaankanters de rust in.

De tweede helft werden de doelpunten netjes over beide teams verdeeld. Berend Kaster scoorde de 3-1 voor HBS. Het allerlaatse balcontact van de wedstrijd was voor OFC-speler Nick Zeijlmans. Hij schoot een vrije trap vanaf eigen helft achter keeper Nick Hasper.

Scoreverloop HBS - OFC: 1-4 (0-3)