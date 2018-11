Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vier keer Nederlands judo-brons op slotdag The Hague Grand Prix Michael Korrel in actie | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Op de slotdag van het internationale judotoernooi The Hague Grand Prix hebben de Nederlandse judoka's vier keer een derde plek in de wacht gesleept. Jesper Smink pakte in de klasse tot 90 kilogram brons door de Belg Joachim Bottieau te verslaan. Michael Korrel evenaarde dat resultaat in de klasse tot 100 kilogram door een overwinning op de Hongaar Miklos Cirjenics.

Roy Meyer pakte ook brons door in de klasse boven 100 kilogram te winnen van de Italiaan Vincenzo D'Arco. Ilona Lucassen troefde in de klasse tot 78 kilogram landgenote Marhinde Verkerk af in de strijd om de derde plek. Zaterdag waren er al twee zilveren medailles gehaald door het Nederlandse team. LEES OOK: Patrick Roest boekt eerste wereldbekerzege met winst op 5000 meter