Patrick Roest boekt eerste wereldbekerzege met winst op 5000 meter

LEKKERKERK - Patrick Roest heeft zijn eerste individuele wereldbekerzege behaald. De 22-jarige schaatser uit Lekkerkerk schreef in het Japanse Obihiro de 5000 meter op zijn naam. Hij zegevierde met een ruim baanrecord van 6.13,01.

'Ik ben heel erg tevreden', zei Roest na zijn winnende race. 'De snelheid kwam makkelijk, al had ik het in de laatste drie rondjes wel lastig. Ik voelde me kapot gaan, maar mijn rondetijden bleven goed en stabiel.'

Sven Kramer zette in 2014 de tijd 6.20,90 neer. De kersverse vader Kramer besloot door aanhoudende rugproblemen niet van start te gaan in Japan op zijn favoriete afstand. Hij ging vervroegd terug naar huis.



De man in vorm

Roest toonde zich bij de wereldbekerkwalificatie begin deze maand in Heerenveen al in een uitstekende vorm. Hij won met indrukwekkende persoonlijke records de 1500, de 5000 en de 10.000 meter. Gisteren won hij brons op de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijden.

LEES OOK: Zilveren medailles voor Nederlandse judoka's bij The Hague Grand Prix