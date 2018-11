Geen eenzame kerst in Westland dankzij voetbalster Mandy van den Berg

NAALDWIJK - Op de Instagram-pagina van Oranje-international Mandy van den Berg is een opvallende oproep te lezen. Samen met haar familie nodigt ze op kerstavond mensen uit de omgeving van het Westland uit die alleen zijn. Voor ‘eten, drinken, muziek, gezelligheid, delen van verhalen en het bovenal heel fijn hebben met elkaar’. 'Voor mij is kerst bijzonder', zegt de Naaldwijkse. 'Sommigen mensen zijn tijdens kerst extra eenzaam. Met zoiets eenvoudigs kan ik iets voor ze doen'.'

‘Ik vind kerst extra bijzonder sinds ik een groot gedeelte van het jaar in het buitenland ben’, zegt Van den Berg vanuit Valencia. Sinds begin dit jaar speelt ze in de Spaanse stad voor Valencia CF. ‘Ik ben altijd thuis met kerst’, vertelt ze. ‘Het is één van de weinige momenten dat ik samen met mijn familie kan zijn. Dat is voor mij heel belangrijk.’

Naast een samenzijn met haar familie, kan de Europees voetbalkampioen ook even bijkomen van het hectische voetballeven. ‘Even relaxen, rustig aan doen. Ik heb ruim een week vakantie rond de kerstdagen. Wel moet ik individueel trainen. Het tweede gedeelte van het seizoen begint vlak na nieuwjaar. Maar daar kan ik dan met ene opgeladen batterij aan beginnen.’



Zwak voor hulpbehoevende

‘Ik heb altijd een zwak gehad voor hulpbehoevende’, zegt ze over de oorzaak van haar kerstactie. ‘Ik ben gezond en doe alles wat ik leuk vind. Maar er zijn ook mensen die niet dat leven kunnen leiden door omstandigheden.’

Die gedachte besprak de profvoetbalster vorig jaar tijdens het kerstdiner met haar ouders aan de eettafel. ‘Tijdens dat gesprek kwamen we terecht bij eenzame ouderen. Maar er zijn natuurlijk ook eenzame jongeren. Met de kerstdagen is dat extra vervelend. Toen bedacht ik dat we eenzame mensen kunnen uitnodigen. Mijn ouders vonden het een onwijs leuk plan. Vandaar mijn oproep.'

Tekst gaat verder onder afbeelding



De reacties waren 'overweldigend', vooral op social media. ‘Ik dacht mijn Facebook-post wordt vier, vijf keer gedeeld. Maar toen ik keek was het bericht al meer dan honderd keer gedeeld. Ook op Twitter en Instagram krijg ik onwijs veel reacties. Heel veel blijk van waardering. Ik ben een beetje sprakeloos. Dit had ik nooit verwacht. Het is veel meer dan ik gehoopt had.’

Ze heeft geen flauw idee hoe het kerstdiner gaat verlopen. Wel dat ze het in een huiselijk sfeer wil doen. ‘Onze intentie is niet om het in een loods of kasteel te houden’, zegt de oud ADO Den Haag-speelster. ‘De warmte van thuis voelen. Gewoon met een aantal mensen rondom de tafel. Een limiet is er niet. Maar ik ga niet uit van tientallen mensen. Wel hoop ik dat mensen zich vrij genoeg voelen om aan te schuiven.’



Hulp aangeboden

Naast gasten is er natuurlijk ook eten nodig. De bekende dorpsgeest speelt hierbij een rol. ‘We houden van aanpakken in het Westland’, klinkt Van den Berg strijdbaar. ‘Geen poppenkast. Daarom hebben we deze actie bedacht tegen eenzaamheid en kregen we van Poleij Keurslager te horen dat ze het buffet willen verzorgen. De Echte Bakker uit De Lier gaat ook helpen. Op die manier krijgen we veel hulp aangeboden.’

Sinds 2012 voetbalt de Oranje Leeuwin in het buitenland. Voelt ze zich niet eenzaam daar? ‘Nee’, zegt ze resoluut. ‘Ik mis mijn familie en vrienden natuurlijk wel. Maar ze zijn er als ik thuiskom. Ik heb een thuis, een warm gevoel. Als ik ze mis, weet ik hoe het is als ik er weer ben. Dat gun ik iedereen. Mensen die eenzaam zijn, wil ik een beetje van die ervaring meegeven. Deel zijn van de familie.’

De kersgedachte staat dus centraal bij de familie Van den Berg in Naaldwijk. Zo zegt ze tot besluit: ‘Mijn kerst is geslaagd als er één iemand gelukkiger bij ons weggaat, dan toen diegene binnenkwam.'

