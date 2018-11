Deel dit artikel:













Brand verwoest plezierboot in Den Haag Plezierboot op Soestdijksekade in Den Haag is volledig uitgebrand | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een plezierboot op de Soestdijksekade in Den Haag is zondag aan het begin van de avond in vlammen opgegaan. De boot is volledig uitgebrand. Een naastgelegen schip heeft brandschade opgelopen door de hitte.

Volgens een politiewoordvoerder wordt brandstichting niet uitgesloten. De plek is afgezet voor nader onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.