Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leidse wijkagent zamelt broodbeleg in voor Voedselbank Wijkagent Eric van Dommelen neemt broodbeleg in ontvangst | Foto: Omroep West

LEIDEN - Het politiebureau in Leiden Zuid-West is deze week overstelpt met tientallen kratten broodbeleg. Wijkagent Eric van Dommelen zamelt nu voor het zesde jaar achtereen extra beleg in omdat hij kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank iets extra's wil geven met Kerstmis.

'Ik wil gewoon dat die kids met kerst een dikke centimeter duur broodbeleg op hun brood kunnen doen', zegt een strijdlustige Eric. 'Het is helaas nog steeds nodig want de voedselbank ziet steeds meer gezinnen met jonge kinderen.' En dus doen de verhoorkamers op het politiebureau nu vooral dienst als opslagplaats voor het beleg broodbeleg van Eric. De actie loopt via Twitter als een trein en dus komen er regelmatig mensen langs om even wat langs te brengen. Er staan nu een stuk of 16 kratten die opgehaald kunnen worden door de voedselbank. In totaal heeft Eric ongeveer 2000 pakken en potten broodbeleg nodig. LEES OOK: Carmen en Dounia uit Alphen gaan naar het WK Hiphop in Amerika