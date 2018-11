West Wekker: Pro forma zitting Koen P. en Haagse muurreclames

REGIO - Goedemorgen! Nederland telt sinds dit weekend weer mee als voetballand. Vrijdagavond versloeg het wereldkampioen Frankrijk met 2-0. Onder andere door een heuse Panenka van Moordrechter Memphis Depay. Bij een gelijkspel vanavond tegen de vorige wereldkampioen Duitsland plaats Oranje zich voor de finale van de Nations League. In Den Haag begint vandaag de pro forma zitting tegen de Leidse waterpolocoach Koen P. En waarom verdwijnen de muurreclames uit het Haagse Straatbeeld? Dit is de West Wekker!

Bij de Rechtbank in Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen Koen P. De 33-jarige Leidse waterpolocoach wordt verdacht van ontucht en verkrachting. Gisteren meldde Omroep West dat de zwembond KNZB en de Leidse waterpoloclub ZVL de verdachte jarenlang zijn gang heeft laten gaan, terwijl ze signalen krijgen dat hij ontucht pleegde met jonge meiden. Vandaag begint de pro forma zitting tegen Koen P.

Begin vorige eeuw werd het Haagse straatbeeld bepaald door muurreclames. Maar langzaam verdwenen ze een voor een. Eentje die het wel overleefde was die op het pand van het voormalige Grand Café Victoria in de Haagse binnenstad. Tot voor kort, toen het ook opeens was verdwenen. De vraag hoe dat kan? wordt later vandaag beantwoord door onze redactie Team Rake Vragen.

het is vandaag bewolkt en lokaal passeert een regenbui. Er staat een soms krachtige noordoostenwind. De temperaturen lopen op tot zo'n 7 tot 8 graden.

En dit moet je ook nog weten:

Een bultrug houdt het publiek voor de kust van Den Haag al dagenlang bezig. Dit weekend spotte de fotograaf Jan van der Sluis het imposante beest en legde vast op de gevoelige plaat toen het beest meters hoog de lucht in sprong voor Scheveningen. Twee weken lang geduld werd beloond met een prachtige fotoreeks van de bultrug. Hij deelde zijn foto's op zijn Facebook-pagina. Uiteraard zijn ze ook te zien op de website van Omroep West.

De voetbalster Mandy van den Berg uit Naaldwijk is een sympathieke actie begonnen voor eenzame mensen. Samen met haar familie nodigt ze mensen uit de omgeving van het Westland, die alleen zijn, op kerstavonduit voor een hapje en een drankje. Op deze manier wil de Europees kampioen iets doen voor haar medemens, die een eenzame kerst staat te wachten: ‘Ik heb altijd een zwak gehad voor hulpbehoevende doelgroepen’.

Vanavond op TV West de tweede aflevering van de nieuwe serie 'Johan Gaat Nat'. Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water. In deze zesdelige reeks verdiept Johan Overdevest zich in verschillende aspecten van waterbeheer: hoe maken we water schoon, hoe kunnen we ervan genieten en wat betekent het voor ons dagelijks leven?

We wensen je een goed begin van de week!