Deskundige SOS Dolfijn: 'Bultrug voor de kust vermaakt zich prima, geen nood'

DEN HAAG - Niemand hoeft zich zorgen te maken over de springende bultrug voor de kust van Kijkduin. 'Die vermaakt zich prima en is zeker niet in nood', zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn, expertise- en opvangcentrum voor walvisachtigen in de Noordzee.

Anders dan walvissen als de griend of de potvis kan een bultrug heel goed uit de voeten, alleen en in ondiep water zo vlak aan de kust. We zien aan de vogels in de buurt dat hij of zij op kleine visjes aan het jagen is', zegt Van den Berg, die de bultrug al langer in beeld heeft. 'Het dier is meerdere keren gezien, tussen Scheveningen en Den Helder. En in oktober al bij Texel.'

We spreken Van den Berg zondagavond op het moment dat zij druk is met het onderzoeken van een aangespoelde griend. Deze werd zondag gespot voor de Noord-Hollandse kust bij Bergen. Maar deze zeven meter lange, zeldzame walvisachtige strandde en overleed. 'Die is de weg kwijt geweest, en leeft normaal in grotere groepen. Die overleeft dat niet.'



'Bultruggen doen het goed, griend voor de kust is zorgwekkend'

'We hebben hem naar Utrecht gebracht voor onderzoek', zegt Van den Berg. De afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht probeert uit te zoeken wat de doodsoorzaak is. Zondagavond was dat onderzoek nog in volle gang.

'Bultruggen doen het eigenlijk heel goed tegenwoordig en we zien ze steeds vaker in onze Noordzee', zegt Lonneke IJsseldijk, bioloog en onderzoekster zondag op de website van de faculteit. 'Maar een griend zo vlak aan de kust, dat is zorgwekkend.'

LEES OOK: Bultrug trekt veel bekijks: 'De vrolijkste van alle walvissen'