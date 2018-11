Twee aanhoudingen na plofkraak bij geldautomaat Rabobank Nieuwkoop

NIEUWKOOP - Na een plofkraak op een geldautomaat van de Rabobank aan het Kennedyplein in Nieuwkoop heeft de politie twee verdachten aangehouden. Die zouden weggereden zijn op een scooter. Een politiehelikopter vond op het Joris Zudde een warmtebron. Agenten vonden vervolgens in een busje de mogelijke vluchtscooter.

In dezelfde straat werden twee personen aangehouden. Zij zaten op dat moment in het busje, meldt de politie. In het busje liggen vermoedelijk nog explosieven, daarom is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie opgeroepen. Die gaat uit voorzorg ook onderzoek doen bij de geldautomaat.