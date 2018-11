Auto te water bij Schieweg in Delft; geen slachtoffers

DELFT - De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal uitgerukt naar de Schieweg in Delft. Een getuige zag daar hoe een auto het water inreed, meldt Regio15. Duikers van de brandweer hebben in de Schie gezocht naar inzittenden, maar deze werden niet gevonden.

De auto is volgens politieagenten vermoedelijk gedumpt. Getuigen zouden ook twee personen hebben zien wegrijden op een scooter. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het voertuig. Op 12 september werd ook al een auto en een motor in de Schie gevonden. Deze personenauto was volledig gestript.

