Elk kind een leuke pakjesavond door inzamelingsactie Foto: ANP Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Een cadeautje van Sinterklaas, dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom zamelt mediapartner Den Haag FM deze week cadeau's in voor de Stichting Sintvoorieder1. Zo kunnen ook kinderen in opvanghuizen of kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank een leuk sinterklaasfeest hebben.

De stichting hoopt veel donaties binnen te halen deze week, waar cadeautjes van gekocht zullen worden. 'Voor slechts 15 euro kunnen wij een kind al een prachtig sinterklaascadeau geven.' Maar cadeautjes doneren mag ook, als het maar nieuw is of zo goed als nieuw. Ook snoepgoed is welkom: elk pakket wordt namelijk voorzien van snoep.

Actieweek Den Haag FM houdt de hele week een speciale actieweek om geld en cadeaus in te zamelen. Elke dag wordt er van 7.00 tot 23.00 uur live tv en radio gemaakt vanuit Parkroad Café in de Nobelstraat. Je kan daar de hele week ook zelf je cadeaus brengen. De actieweek is geopend door Haagse burgemeester Pauline Krikke.