Nachtwinkel Leiden overvallen, twee aanhoudingen Foto: John van der Tol

LEIDEN - Nachtwinkel Night Shop in de Flemingstraat in Leiden is in de nacht van zondag op maandag overvallen. De politie heeft een 18-jarige Leidenaar en een 19-jarige Hagenaar aangehouden.

De nachtwinkel werd rond middernacht overvallen door twee mannen. Een medewerker werd onder bedreiging van een steekwapen beroofd van geld. De medewerker raakte niet gewond. Agenten hielden de verdachten na een achtervolging aan in de Koningstraat. Bij de aanhouding werd door een agent een wapen op een van de verdachten gericht.

Vaker overvallen Het is niet de eerste overval op de nachtwinkel. In februari dit jaar werd de winkel ook al overvallen. Dat was al de vierde overval in vier jaar.