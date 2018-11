Rechtszaak Koen P.: 'Eerste verkrachting door waterpolocoach al in 2012'

LEIDEN - Waterpolocoach Koen P. blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in de Haagse rechtbank maandagmiddag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt waterpolocoach Koen P. ervan dat hij drie meisjes heeft verkracht, waarvan de eerste al in 2012. Naast de drie verdenkingen van verkrachting, zijn er ook drie aangiftes gedaan vanwege ontucht.

De advocaat van Koen P. laat weten dat de waterpolocoach binnenkort een verklaring zal gaan afleggen. Koen P. zou zich 'niet of niet in het geheel herkennen in de beschuldigingen.' De coach zegt zelf in de rechtbank dat er nooit sprake is geweest van dwang: 'Ik word afgeschilderd als monster en dat ben ik niet. Mijn leven is kapot gemaakt door alle media-aandacht, ook als straks de waarheid aan het licht komt.'

In juni 2018 werd de waterpolotrainer van ZVL aangehouden, nadat twee meisjes aangifte tegen hem hadden gedaan. Inmiddels is het aantal aangiftes opgelopen tot zes. Koen P. zegt maandag in de rechtbank dat hij 'al het hele weekend in tranen en van slag is', toen hij afgelopen vrijdag hoorde van de nieuwe aangiftes.



'ZVL kon eerder ingrijpen'

Volgens verschillende bronnen aan Omroep West had de waterpoloclub waar de meisjes speelden al jarenlang signalen binnengekregen dat Koen P. ontucht zou plegen met de speelsters. Volgens hen zouden er minder slachtoffers zijn gevallen als ZVL en de KNZB eerder hadden ingegrepen. Koen P. was ook lange tijd assistent-bondscoach van Jong Oranje.

