Raymond van Barneveld stopt na 2019: 'Het is goed geweest'

DEN HAAG - Raymond van Barneveld stopt na 2019 met darten. Dat meldt de Haagse darter op Twitter. Het WK volgend jaar wordt zijn laatste toernooi.

'Aan al het mooie komt een einde', twittert Raymond van Barneveld. 'Al ruim 35 jaar draai ik mee in de top van het darten. Met hoge pieken en diepe dalen. Met vijf mooie wereldtitels en heel veel meer andere prijzen die ik gewonnen heb. Deze sport bracht mij alles waar ik op kon hopen en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn, maar ik heb besloten dat 2019 mijn laatste jaar zal zijn als professioneel dartspeler. Ik hoop volgend jaar al mijn fans nog een keer te kunnen zien om van iedereen afscheid te kunnen nemen en dan is het goed geweest.'



In een interview met RTL7 Darts zegt Barney dat hij meerdere redenen heeft om een einde aan zijn profcarrière te maken. 'Het vergt veel van me, mijn lichaam wil niet meer zoals 25 jaar geleden. In mijn kop wil ik nog wel, maar het wordt zwaarder en zwaarder.' Ook zijn privéleven heeft eronder te lijden, zegt de darter. 'Mijn huwelijk lijdt er onder en ik kan nooit bij verjaardagen zijn. Mijn kleinzoon wordt binnenkort 3 jaar. Ik ben nog nooit op zijn verjaardag geweest.'



Laatste jaar knallen

Van Barneveld hoopt dat veel fans hem nog aan het werk kunnen zien. 'Ik wil dit laatste jaar nog knallen. Ik hoop dat ik nog overal bijzit, maar dat heeft te maken met mijn rankingpositie. Ik hoop op een wildcard voor de Premier League om iedereen gedag te zeggen.'

Van Barneveld maakte eind jaren negentig de dartsport populair in Nederland. De voormalige postbode behaalde bij de BDO (British Darts Organisation) vier keer de wereldtitel, in 1998, 1999, 2003 en 2005. Toen Van Barneveld de overstap maakte naar de PDC (Professional Darts Corporation) won hij, in januari 2007, ook direct het WK. Van Barneveld versloeg zijn Britse rivaal Phil Taylor, die begin dit jaar stopte als darter. Totaal behaalde Van Barneveld bij de PDC 29 titels, waaronder de Grand Slam of Darts, het UK Open en de Premier League.

