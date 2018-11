Motormuis rijdt helemaal naar Tokio: 'Trouw aan mijn dromen gebleven'

DE ZILK - Als je besluit naar de Japanse hoofdstad Tokio af te reizen, dan pak je hoogstwaarschijnlijk het vliegtuig. Maar Paul van Hooff uit De Zilk besloot het anders aan te pakken. Hij maakte de reis met zijn motor. Een rit van meer dan 25.000 kilometer, die uiteindelijk elf maanden duurde.

Het besluit om niet voor het vliegtuig te kiezen, heeft natuurlijk een reden. Paul maakte ruim tien jaar geleden - in 2005 - ook al zo'n lange motorreis, van Noord- naar Zuid-Amerika. Van Alaska naar het zuidelijkste zuiden. Dat smaakte naar meer voor Paul, die is geboren in Nigeria. 'Als je het één keer gedaan hebt, dan ben je gewoon de lul. Dan wil je niet anders meer', legt hij uit.

Paul vervolgt zijn verhaal over hoe het allemaal begon: 'Ik was al jaren aan het schrijven, als freelance journalist. Ik vroeg me af of het leven wat ik leidde mij nog voldoende voldoening gaf. Ik begon te twijfelen en ben bij mezelf te rade gegaan: waar word ik altijd vrolijk van? Dat is motorrijden en reizen. En toen heb ik de daad bij het woord gevoegd.'



'Best wel angstig'

Paul gooide zijn leven om en zette al zijn zekerheden opzij. 'Of dat moeilijk los te laten was? Het was nog voor de crisis. Er was in die tijd nog genoeg geld te verdienen. Maar ik wilde uit mijn comfortzone stappen. Ik heb op een gegeven moment mijn opdrachtgevers gebeld en gezegd: ik ga niet meer voor jullie schrijven. En dat is wel angstig.'

Ik voelde me lichter dan ooit. Het was de enige juiste beslissing Paul van den Hooff - Motorrijder

Toen hij uiteindelijk alles had opgezegd en dus niets meer had wat hem tegenhield, viel er een last van zijn schouders. 'Ik voelde me lichter dan ooit. Het was de enige juiste beslissing. Ik ben erg arm, heb geen bezittingen meer, dus hoef me ook niet zoveel zorgen meer te maken. Ik ben trouw aan mijn dromen gebleven.'



Enorme verrassing in Bolivia

In 2005 maakte Paul zijn eerste lange motorreis, waar hij iets heel bijzonders aan overhield. 'Twee kinderen. Ik was in die tijd een soort zeeman. In elke stad een andere schat. Ik kwam in Bolivia een vrouw tegen, en die had na twee maanden een enorme verrassing voor me: ze was zwanger. Als Nederlander neem je dan je verantwoordelijkheden. Ik heb ze op zien groeien en ik woon ook in Bolivia.'

'Dat is een mooi land hoor, Bolivia...', gaat Paul verder. 'Het is groot, weids, er is ongerepte natuur en er zijn veel Indianen. Maar het is wel het armste land van Zuid-Amerika.' Paul is nu in Nederland om zijn boek over de reis naar Tokio te promoten. Over een paar maanden gaat hij weer terug naar zijn twee kinderen, die aan de andere kant van de wereld wonen.



Geen werk en geen inkomen

Maar in Bolivia heeft Paul geen werk, en dus ook geen inkomsten. 'Misschien dat ik aan een roman ga werken. Ik kan voorlopig wel even leven van het laatste boek. Ik heb daar in ieder geval wel een bepaalde routine nodig.'

In 2017 besloot Paul van Amsterdam naar Tokio te rijden, een rit van 25.000 kilometer. De eerste maanden vielen hem zwaar. 'Je reist veel alleen. Ik vond dat wel een beetje eenzaam, en dat had ik ook wel een beetje onderschat. Maar voor de rest, ik ben altijd vrolijk onderweg. Iedere minuut is anders. Je rijdt door onbekende gebieden, dus elke meter die je rijdt, is anders.'



Buiten slapen bij -20 graden

In al die onbekende gebieden was er ook niet altijd een hostel of hotel in de buurt. Buiten slapen, in sommige gevallen bij temperaturen van -20 graden, kwam dan ook geregeld voor. 'Maar weet je: ik vind dat fantastisch, een avontuur 2.0. Daar doe ik het voor.’

Het mag pijn doen. Als je in de zomer gaat, dan ga je van terrasje naar terrasje, dat is niets voor mij Paul van den Hooff - Motorrijder

‘Als je dan 's avonds rond een kampvuurtje zit en je hoort de wolven... Ja, dat is voor mij het echte bikerleven. Het mag pijn doen. Als je in de zomer gaat, dan ga je van terrasje naar terrasje, dat is niets voor mij. Ik ben een avonturier.'



'Je ontmoet de allerliefste mensen'

'Je ontmoet ook fantastische mensen. Ik ben bijvoorbeeld in Iran geweest. Je leest alleen maar narigheid, maar als je daar dan zelf bent, dan ontmoet je de allerliefste mensen. In Rusland precies hetzelfde. Door het nieuws kun je je een beeld gaan vormen over de Russen. Maar dat beeld is niet de werkelijkheid in mijn ogen. Ik heb daar overal hulp gekregen, eten gekregen en ze boden me onderdak. Toen ik in Tokio aankwam was ik blij dat ik het überhaupt overleefd had. En natuurlijk ontiegelijk blij.'

Twee grote reizen heeft Paul nu achter de rug, toch heeft hij er nog eentje voor ogen. Hij zou graag een reis door Afrika willen maken. 'Ik ben oorspronkelijk in Nigeria geboren, dus daar wil ik heen. Dat is overigens geen prettig land. Boko Haram is daar actief, dus dan zoek je het gevaar wel op.' Toch is Paul niet meer bang voor dit soort zaken. 'Dat klinkt misschien raar, maar ik heb al zoveel meegemaakt. En ik ben er nog steeds.'



Jeugd in De Zilk

Aan het einde van het gesprek gaat Paul nog even terug naar zijn jeugd in De Zilk, de plek waar hij opgroeide. 'Mijn liefde voor snelheid is daar ontstaan. Ik was dertien toen ik een brommertje kocht. Dat ging 35 kilometer per uur. Ik wist niet wat mij overkwam, die snelheid. En van dat brommertje kwam uiteindelijk een echte brommer. Daarna haalde ik mijn motorrijbewijs. In Nederland heb ik nooit mijn autorijbewijs gehaald. Ik wil buiten zijn, en dat lukt niet in een auto.'

De motor waarmee hij zijn twee reizen heeft gemaakt, komt uit 1975. Een oudje dus. 'Er zit geen computer op, hij is niet storingsgevoelig. Hij heeft een voor- en achterlicht. That's it. Ik ben in Bolivia een keer op mijn plaat gegaan, sindsdien is de kilometerteller weg. Dus ik kan niet zien hoeveel kilometer ik ermee gereden heb. Een schatting? Ik denk dat we samen wel 200.000 kilometer hebben gereden.'



‘Guus is niet te koop’

'Hij heeft ook een naam, hè. Hij heet Guus. Het is m'n wingman, we doen alles samen. Nee, hij is niet te koop. Mensen vragen het weleens aan me. Dan zeg ik: vanaf 50.000 euro gaan we praten. Nee, deze motor vindt het alleen leuk met mij, niet met anderen', sluit Paul af.