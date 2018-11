Deel dit artikel:













Nabestaandencafé geopend: 'Rouw gaat niet over, het is geen griep' Opening nabestaandencafé in Voorburg. Foto Omroep West

VOORBURG - In Voorburg is het eerste nabestaandencafé in de regio Haaglanden geopend. Het is een plek waar mensen die een dierbare zijn verloren bij elkaar kunnen komen. Het café, dat Jij Ontbreekt is genoemd, is een initiatief van de Voorburgse Barbara Bosman.

Barbara Bosman verloor ruim drie jaar geleden haar 47-jarige man Tjibbe plotseling nadat hij op vakantie een hartinfarct had gekregen. Vanaf dat moment stond Barbara er met haar toen 16-jarige dochter alleen voor. Wat Bosman ervaarde is dat na de dood van haar man een deel van haar omgeving niet goed raad wist met haar rouw. Bosman: 'Het misverstand is nog steeds dat rouw overgaat, maar het is geen griep! Na enige tijd is er geen begrip meer hoe jij met jouw rouw omgaat. Je vrienden- en familiekring kan danig uitdunnen na zo'n gebeurtenis.'

Iets doen voor lotgenoten Barbara Bosman besloot na haar ervaringen wat te doen voor haar lotgenoten. Ze richtte twee Facebookgroepen op voor nabestaanden en nu opent ze dus het nabestaandencafé 'Jij Ontbreekt'. Bosman: 'Het café is een ontmoetingsplaats die is bedoeld om warmte, steun en her- en erkenning bij elkaar vinden. Het is een besloten bijeenkomt waar je met elkaar kunt praten maar dat hoeft niet. Je kunt ook alleen komen voor tips.' Het nabestaandencafé bestaat uit zes besloten bijeenkomsten per jaar. Om de twee maanden houden we een bijeenkomst met elke keer een ander thema. De volgende bijeenkomst op 16 december gaat bijvoorbeeld over feestdagen en rouw. 'Want van de feestdagen gaat de glans wel een beetje af als je dierbare bent verloren', aldus Bosman. LEES OOK: Hoe is het om je partner te verliezen? Irene schrijft boek over verlies van haar man Dit artikel is tot stand gekomen na een tip via Facebook Live. Heb jij ook een onderwerp waar Omroep West volgens jou aandacht aan moet besteden? Praat elke vrijdagochtend om 08.45 uur mee tijdens de redactievergadering live op Facebook. Meer info op www.omroepwest.nl/facebooklive.nl.