ADO-Pieten en worst voor Sinterklaas: Dit waren de hoogtepunten van de rijtoer door Den Haag Sinterklaasintocht 2018 (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Ruim 200.000 bezoekers stonden zaterdag klaar om Sinterklaas een warm welkom te geven in de haven van Scheveningen en langs de route dwars door Den Haag. We hebben de leukste momenten voor je op een rijtje gezet in een samenvatting, genieten maar!

Met een opgelopen vertraging van anderhalf uur was het een vermoeiende tocht voor de Sint en zijn paard. ’Hartverwarmend om te zien dat alle mensen ondanks de vertraging bleven wachten. Amerigo was erg moe na de tocht, maar hij heeft goed kunnen slapen en is weer klaar om het dak op te gaan’, laat een tevreden Sinterklaas weten aan Omroep West. Wil je meer beelden zien van de intocht in de haven en de rijtoer van de Goedheiligman? Verslaggever Pim Markering en commentator Erik Kooyman volgden de stoet op de voet. Hier kun je de gehele live-registratie terugkijken. LEES OOK: Elk kind een leuke pakjesavond door inzamelingsactie