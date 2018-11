'Jack Honsbeek zou een goede trainer voor SJC zijn'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur-)voetbal. In deze aflevering gaat het onder meer over de degradatiekraker tussen VVSB en Scheveningen en grensrechter Wim Masmeijer die van de scheidsrechter rood kreeg.

Hallo Willem, het was weer een schitterend amateurvoetbalweekend. Zelf was je zaterdag bij VVSB – Scheveningen. Hoe was het om weer eens op de Boekhorst te zijn?

'Dat was alweer een jaar geleden. Ik heb VVSB tussendoor nog wel zien spelen. Dat wel! Bij Rijnsburgse Boys bijvoorbeeld. Maar het is een soort van thuiskomen. Toen ik twaalf, dertien of veertien was, heb ik voor VVSB gespeeld. Ik kwam dan ook nog wat oude bekenden tegen.'

VVSB scoorde twee schitterende doelpunten tegen Scheveningen. Was er verder nog wat te genieten?

'Jij zegt: ‘VVSB scoorde twee schitterende doelpunten’. Aan de andere kant, er ging bij Scheveningen ook heel veel fout. VVSB speelde de eerste helft uitstekend. Zeker qua beleving. Maar was VVSB zo goed, of Scheveningen zo slecht? Dan kom je in het midden uit. Het doelpunt van Bekooij bijvoorbeeld was mooi! Maar er was totaal geen druk op de bal. Hij rondde wel goed af.'

'Je zag wel weer wat onzekerheid terugkomen na de rust bij de thuisploeg. VVSB stond 2-0 voor, maar de supporters waren niet zeker dat de overwinning over de streep werd getrokken. Ze hebben dit seizoen tegen AFC, Jong Almere City en Kozakken Boys ook met 2-0 voorgestaan en verloren die wedstrijden alsnog punten.'

'Dus zelfs bij de 2-0 was niemand zeker. Tien minuten voor tijd stond het nog steeds 2-0 en Scheveningen kon geen vuist maken. Toen werden de supporters wat meer gerust. Volgens Scheveningen-trainer John Blok gaven te veel van zijn spelers niet thuis.'

Eric Meijers is een open en eerlijke man Willem van Zuilen

Is er sprake van een schokeffect bij VVSB door de nieuwe trainer?

'Dat vind ik te ver gaan. We kunnen spreken van een nieuw gezicht. Dat is altijd verfrissend. Er zijn ook spelers teruggekomen van blessures. Dat speelt ook een belangrijke rol. Ik heb trainer Eric Meijers hoog zitten. Maar Jack Honsbeek ook. Ik blijf zeggen: met een fitte spelersgroep had Honsbeek ook gewonnen.'

'Ik vind Meijers een hele open en eerlijke man. Dat van die kutkeeper blijft hem achtervolgen. Er hing een spandoek bij VVSB en daar reageerde hij goed op. Maar we moeten hem nu gaan beoordelen op resultaten en niet op andere zaken. We moeten niet elke week als het over Meijers gaat die documentaire benoemen. Die heeft hem beschadigd. Maar hij gaat er als een professional mee om.'

Moet Scheveningen zich zorgen gaan maken?

'Jazeker! Ze staan zeventiende. Ze moeten wat plekken klimmen op de ranglijst. Ze hebben blessures en de selectie is niet breed. Dan sta je onderaan. Daarnaast gaan binnenkort schorsingen vanwege gele kaarten meespelen. Er zijn zorgen op Houtrust.'

Een divisie lager werd Noordwijk periodekampioen. Is dat terecht?

'Als je de meeste punten hebt na elf wedstrijden dan is dat terecht. Daar moeten we niet al te moeilijk over doen. Ik vind het bijzonder knap als debutant.'

'Wat ik nog knapper vind. Dat Nick van Staveren vlak na de wedstrijd niet blij was. Hij baalde ervan dat Noordwijk gelijkspeelde en Quick Boys was ingelopen.'

'Zo’n periodetitel voetbalt wel lekkerder. Je hebt al iets. Er gaat meer druk van de ketel af. Je gaat er makkelijker door voetballen en Noordwijk voetbalt al zo makkelijk.'





Trainer Erik Assink was buitengewoon tevreden over het spel van Quick Boys. Is het belangrijk voor een coach dan naast een overwinning ook zijn instructies worden opgevolgd?

'Natuurlijk is hij tevreden. Hij loop twee punten in op Noordwijk. Dat zijn taken worden uitgevoerd is een teken dat de groep het oppikt. Een 1-4 overwinning bij Harkema is knap. Het is natuurlijk een aartsrivaal uit het verleden. De busreis terug zal een stuk minder lang hebben aangevoeld.'

Ben je klaar voor Quick Boys – Noordwijk over twee weken?

'Dat is natuurlijk iets waar je naar uitkijkt. Een echte kraker. Jaren terug was dat al een wedstrijd waar van alles gebeurde. Dan praat ik over dertig jaar geleden. Twee aan elkaar grenzende kustplaatsen. Maar de winnaar over veertien dagen is geen kampioen. Het zijn maar drie punten.'

Wilfred van Leeuwen wisselde tijdens de wedstrijd Spakenburg – Rijnsburgse Boys al na tien minuten omdat het niet liep. Zijn dat de wetten van het topvoetbal?

'Dat zijn inderdaad de wetten van het topvoetbal. Die wissel heeft de wedstrijd doen kantelen. Wesley Goeman die er inkwam moet ik een groot compliment geven. Van aanvoerder naar wisselspeler. Weg willen bij de club en er toch er staan als het nodig is. Ik weet, hij krijgt ervoor betaald. Maar toch, ik vind het heel knap dat hij het kan. Hij wil zich natuurlijk in de kijker spelen voor een nieuwe club. Maar hij verdient zeker een compliment.'

Rijnsburgse Boys, Katwijk, en Koninklijke HFC verliezen punten en de bovenste drie ploegen (Jong Sparta, Spakenburg en AFC) pakken drie punten. Gaan die drie uitvechten wie er kampioen wordt?

'Katwijk en Rijnsburg gaan nog wel een rol spelen. Die zijn niet uitgeschakeld. Ze spelen gelijk, de concurrentie loopt uit. Dat kan volgende week anders zijn.'

'Jong Sparta wint voor de achtste keer op rij, dat is wel knap. Jeroen Rijsdijk de trainer schroomt niet om verdedigend te spelen. Ze hebben enorm veel talent rondlopen. Ze doen het goed.'

'Maar Katwijk en Rijnsburgse Boys kunnen over twee weken weer zomaar aanpikken bij de top. Dan moeten ze natuurlijk geen averij oplopen. Laten we wel wezen: het gat tussen AFC en Katwijk is maar zes punten.'

Zullen ze bij SJC spijt hebben van de overstap naar het zaterdagvoetbal? Willem van Zuilen

Quick en Westlandia winnen, HBS verliest. Wordt het in de derde divisie tot het einde van het seizoen onderin spannend met onze regioclubs?

Ja! Westlandia kan daar nog wel wegkomen. Ik maak me het meeste druk om HBS. Gaat Schaken bijvoorbeeld na de winterstop door? Ze hebben de onderhandelingen voorlopig uitgesteld.’

'Ik heb het idee dat bij HBS en in minder mate bij Quick, ze niet in paniek raken als ze degraderen. Het is zo als het is. OFC, JVC Cuijck en UNA willen bijvoorbeeld graag hogerop. HBS speelt in de derde divisie. Daar zijn ze blij mee. Als ze degraderen is het geen ramp. Het is meer dan voetbal bij HBS. Hockey, Cricket, leuke feesten; een echte vereniging. Het is een maatschappelijk iets.'

SJC wint in de competitie.

'En dat was nodig! SJC mag van geluk spreken dat er wat lelijke eendjes in die competitie zitten die ze onder zich gaan houden.'

'Ik vraag me af of ze geen spijt hebben dat ze naar de zaterdagcompetitie zijn gaan. De kans op overleven lijkt me op zondag groter. Ik spreek mijzelf een beetje tegen nu ze bij Achilles ’29 en De Dijk in de competitie zitten. Maar ik ben benieuwd hoe het bestuur nu over de overstap denkt.'

'Ik ben wel benieuwd wie volgend seizoen de nieuwe trainer is bij SJC. De naam Thomas Duivenvoorden, de huidige assistent-trainer van Katwijk is gevallen. Daarnaast denk ik zelf aan Jack Honsbeek of de huidige trainer van Boshuizen: Marcel IJzendoorn. Die laatste heeft het bij Foreholte uitstekend gedaan en doet het nu goed bij Boshuizen. Ze zoeken iemand die qua karakter en beleving tussen Kees Zethof en Sjaak Polak in valt en daarnaast jeugd kan inpassen. Dan passen die drie namen wel bij SJC.'

Bij een wedstrijd op een iets lager niveau gebeurde iets opmerkelijks. Grensrechter Wim Masmeijer werd met een rode kaart het veld uitgestuurd. Heb jij dat wel eens meegemaakt dat een grensrechter rood kreeg?



'Bij lagere elftallen wel. Maar bij standaardteams niet. Hij vlagt bij Valken ’68 uit Valkenburg, dat is een tweedeklasse-elftal.'

'Als ik het goed begrepen heb, werd hij weggestuurd en wilde de scheidsrechter geen vervanger voor hem hebben. Het is natuurlijk een clubgrensrechter, maar geen vervanger oproepen is te gek voor woorden.'

'Wat wel opvallend is dat Marc Langeveld, een middenvelder, wordt weggestuurd, assistent-trainer Chris Schoneveld moet weg van de scheidsrechter en tenslotte Wim ook nog. Ik ben er niet bij geweest en wat ik hoorde komt alleen maar uit de kant van Valken. Maar vreemd is het wel.'

'Ik ken Wim een klein beetje. Ben hem wel eens tegengekomen en als ik dingen over hem lees, weet ik dat het een echte clubjongen is. Hij is blijkbaar weggestuurd omdat hij aan de scheidsrechter vroeg of hij voor de kat zijn kut stond te vlaggen. Dat moet Wim natuurlijk niet zeggen, maar als dat echt het enige is dan vind ik hem wegsturen niet nodig.'

'Als hij zijn vlag omhoog steekt en de scheidsrechter reageert keer op keer niet, dan roep je zoiets in de geest van het spel. Dan moet je als scheidrechter ook kunnen begrijpen. Een echte clubman roept dan soms dingen in de emotie van het spel.'

Dat Rijnsburg-speler Wesley Goeman het niet naar zijn zin heeft bij Rijnsburgse Boys is al even bekend, dat hij mogelijk in de winterstop al weggaat, is ook niet nieuw, maar de club die hem graag wil inlijven wel. In Bankzitters vertelt Willem van Zuilen dat Westlandia wel eens zijn nieuwe werkgever kan worden.