Leerlingen Park College drie dagen vrij na grote brand

ALPHEN AAN DEN RIJN - De scholieren van het Park College in Alphen aan den Rijn hebben tot en met woensdag vrij gekregen van de schooldirectie en de Onderwijsinspectie, schrijft mediapartner Studio Alphen. Aanleiding is de grote brand die afgelopen vrijdagavond woedde in het schoolgebouw. De leerlingen die stage lopen hebben geen vrij. Zij hebben zich maandag gewoon op hun stageadres gemeld.

De helft van het schoolgebouw is de komende periode niet bruikbaar. Twee delen van het gebouw zijn onaangetast gebleven. 'Deze delen maken wij schoon en we zorgen dat gas, water, licht en ICT weer werkt. Donderdagochtend kunnen we het onderwijs weer hervatten', hoopt Park College-directeur Marieke Jas. Al houdt ze nog wel een kleine slag om de arm. 'Maar het is wel de verwachting.'

Onder meer het kooklokaal en de boekenzolder zijn verloren gegaan. Wat de oorzaak van de grote brand is, is niet bekend. Dat wordt door de recherche de komende dagen onderzocht. Volgens Jas is er geen braakschade aangetroffen.

