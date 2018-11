Deel dit artikel:













Geldstortautomaat Rabobank 's nachts dicht na plofkraak Rabobank-vlaggen (Archieffoto Omroep West)

REGIO - De geldstortautomaten van de Rabobank gaan voortaan 's nachts dicht. Maandagochtend was in Nieuwkoop zo'n automaat doelwit van een ramkraak. In heel Nederland gaat het om zo'n zeshonderd automaten waar ondernemers in speciale zakjes contant geld storten.

Bij de plofkraak in Nieuwkoop was het de eerste keer dat een zogenoemde sealbagautomaat doelwit was van criminelen met explosieven. Rond 5.00 uur 's ochtend werd de geldstortautomaat tot ontploffing gebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden. Dat gebeurde met behulp van een helikopter. Ze zaten in een busje. Daarin lagen vermoedelijk nog explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft zich er over ontfermd en maakte ze onschadelijk. Enkele appartementen en een winkelcentrum werden enige tijd ontruimd. LEES OOK: Plofkraken Bodegraven hebben mogelijk verband met elkaar