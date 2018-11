'Westlandia geïnteresseerd in overbodige Rijnsburg-speler Wesley Goeman'

Deel dit artikel:













Foto: Omroep West

REGIO - Dat Rijnsburg-speler Wesley Goeman het niet naar zijn zin heeft bij Rijnsburgse Boys is al even bekend, dat hij mogelijk in de winterstop al weggaat, is ook niet nieuw, maar de club die hem graag wil inlijven wel. In Bankzitters vertelt Willem van Zuilen dat Westlandia wel eens zijn nieuwe werkgever kan worden.

‘Dat zijn de geluiden in de wandelgangen’, verklaart Willem. ‘Ik geef Goeman deze week een groot compliment. Hij heeft het niet meer naar zijn zin, begon als aanvoerder en werd al snel wisselspeler, maar hij staat er wel als de trainer hem nodig heeft’, waarmee Willem doelt op zijn invalbeurt en doelpunt tegen Spakenburg (1-1).