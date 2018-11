Deel dit artikel:













LUMC bouwt stamcelcentrum Het LUMC in Leiden | Foto: LUMC

LEIDEN - Het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC gaat op het Leiden BioScience Park een nieuw technologisch hoogwaardig stamcelcentrum bouwen: het NEtherlands centre for the Clinical advancement of Stemcell Therapies (NECST). Hier kunnen onderzoekers en startups terecht voor de ontwikkeling van stamcel- en gentherapieproducten.

Een stamcel is een cel die in staat is om in een ander celtype te veranderen. Door stamcellen te manipuleren, kan worden ingegrepen in zieke organen. Onderzoekers lopen nu vaak vast op het moment dat ze hun ontdekking van het laboratorium naar de kliniek willen brengen. Omdat het gaat om technologisch ingewikkelde producten zijn er strenge regels voor productie en toediening aan de patiënt. Hierdoor is het moeilijk om daadwerkelijk therapieën voor patiënten te ontwikkelen. In het nieuwe centrum kunnen straks zowel academische onderzoekers als beginnende bedrijven terecht voor de ontwikkeling van stamcel- en gentherapieën en andere nieuwe generatie regeneratieve medische behandelingen. Door samen te werken met het LUMC en bijvoorbeeld het Center for Human Drug Research kunnen nieuwe ontwikkelingen uit de regeneratieve geneeskunde sneller van het laboratorium naar de patiënt worden gebracht. Het LUMC overlegt met Universiteit Leiden, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden, ministeries en gezondheidsfondsen om NECST te kunnen realiseren. LEES OOK: Onderzoekers LUMC krijgen ruim miljoen euro voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie